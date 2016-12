Boxtel wacht af met aanpak kunstgraskorrels

Ook na het NOS Journaal van zondagavond onderneemt de gemeente Boxtel vooralsnog geen maatregelen omtrent het gebruik van voetbalvelden met kunstgras. In de uitzending werd gemeld dat de rubber korrels, waarmee ook de Boxtelse velden zijn ingestrooid, de consumentennorm voor chemische stoffen overschrijdt.

In september ontstond opschudding omdat de rubber korrels op kunstgrasvelden kankerverwekkend zouden zijn. De korrels zijn gemaakt van vermalen autobanden. De bandenbranche doet momenteel onderzoek naar de schadelijkheid. In het achtuurjournaal werden zondag enkele resultaten uit dat onderzoek gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog.

,,De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet. Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm. Hierover is opnieuw uitvoerig contact geweest met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. De gemeente volgt hierin het standpunt van zowel Vereniging Sport en Gemeenten als het RIVM", stelt een woordvoerster van de gemeente Boxtel, die eigenaar is van de velden. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer een soortgelijk antwoord.

De partij INbox stelde dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen over de rubber korrels. Fractievoorzitter Marria van den Hoven wilde van wethouder Herman van Wanrooij meer duidelijkheid. Die meldde dat het gemeentebestuur de uitkomsten van het RIVM-onderzoek afwacht die nog dit jaar worden verwacht. ,,Net als in september willen we ook nu geen paniekvoetbal. Gelukkig is het bijna winterstop. Als het onderzoek van het RIVM negatief uitpakt, zullen we de kunstgrasvelden moeten aanpakken."

Raadslid Stefan de Nijs (Combinatie95) nam daar geen genoegen mee. Hij wilde van het college weten hoeveel geld eventuele maatregelen de gemeente Boxtel gaan kosten: ,,Want we praten tenslotte wel over de volksgezondheid." Voor de drie nieuwe velden die afgelopen zomer zijn aangelegd bij ODC, RKSV Boxtel en DVG kunnen de korrels relatief eenvoudig weg gezogen worden, verwacht Van Wanrooij. Voor de twee oudere ODC-velden in sportpark Wagenaars zijn meer ingrijpende maatregelen nodig. Daar moet de toplaag worden vervangen als er een negatief RIVM-advies komt. ,,De vervanging van die matten staat nu gepland voor 2019/2020 maar moet dan naar voren worden gehaald." Over hoeveel geld daarmee gemoeid is, deed de wethouder geen uitspraken. (Foto: Peter de Koning).