Boxtel verwacht zeer grote opkomst

Op de foto: Beeld van het stemmen tellen in het gemeentehuis van Boxtel. Hier zijn exact 1.800 stemmen uitgebracht, veel meer dan tijdens andere verkiezingen.

Om klokslag 21.00 uur zijn woensdagavond ook de stembussen in Boxtel gesloten. In het gemeentehuis (stembureau 1) opende voorzitter Willie van de Langenberg twee propvolle stembussen waarin exact 1.800 stembiljetten zaten. ,,Een record", aldus Van de Langenberg. ,,Zelden hebben we tijdens de Tweede Kamerverkiezingen het zo druk gehad als vandaag."

De stembureauleden - naast Van de Langenberg ook Bert Snellaars, Irene Spoorenberg en Chantal Ermers - kregen assistentie van vier tellers, die allen verbonden zijn aan de stichting Bewa Ghana. Die is met vijftien vrijwilligers present in meerdere Boxtelse stembureaus. ,,We krijgen een vergoeding van 30 euro per teller, geld dat we goed kunnen gebruiken voor onze projecten in Ghana", licht voorzitter Ilse Keukens toe.

Volgens ambtenaar Sabine Verhoof beleefde Boxtel een drukke verkiezingsdag zonder incidenten. ,,De opkomst is groot, maar met de drukte viel het mee. Alles liep op rolletjes." Ook bij de Boxtelse stembureaus was het opvallend druk en daarom wordt rekening gehouden met een grote opkomst. ,,We hebben vanavond bij vier stembureaus extra stembiljetten gebracht omdat een tekort dreigde", vertelt Verhoof. Naast de twee stembureaus in Liempde betrof het de bureaus in gemeenschapshuis De Walnoot en in basisschool De Beemden. ,,Daar stond straks nog een rij van minstens vijftig mensen die nog wilden stemmen."

De propvolle stembussen moesten hier en daar worden aangestampt. Daarvoor had de gemeente speciale stembusstampers aangeschaft. ,,Een klein probleempje hadden de mensen die het stembureau in het NS-station bemanden", vertelt ambtenaar Verhoof. ,,De kachel was nog niet aan, dus het was best koud. Maar ook dat euvel is vlot verholpen."

De stembusuitslag van Boxtel wordt na middernacht verwacht. Een blik op de stembiljetten in het gemeentehuis liet zien dat er ook op de Markt in Boxtel veel is gestemd op VVD, D66 en GroenLinks. Maar dat is een eerste constatering... (later meer)