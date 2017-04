Boxtel 'verliest' Ster ZLM Toer

De Ster ZLM Toer, de koers waarin volgens traditie veel internationale topsprinters zich nog een laatste keer testen in aanloop naar de Tour de France, heeft haar etappeschema rond. Boxtel maakt dit jaar geen deel uit van de meerdaagse wedstrijd.

Woensdag 14 juni gaat de vijfdaagse wedstrijd van start met een proloog in het Zeeuwse Westkappele. Vanuit Tholen wordt de volgende dag koers gezet naar Hoogerheide, waarna de etappe Buchten-Buchten op dag drie volgt. De koninginnenrit finisht op zaterdag 17 juni op de stuwdam van La Gileppe en de slotetappe start en finisht in Oss.

Volgens organisator Anton Ganzeboom liggen financiële redenen ten grondslag aan het besluit om na vijf aankomsten in Boxtel nu te kiezen voor Oss. Meer daarover later in Brabants Centrum. (Foto: Marc Cleutjens).