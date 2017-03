Boxtel tekent Green Deal met Herenboeren

Op de foto: Leden van de coöperatie Herenboeren halen vleespakketten op in het Wilhelminapark. (Foto: Herenboeren).

De gemeente Boxtel tekent donderdag 9 maart de veelbesproken Green Deal voor de Herenboeren Wilhelminapark. Staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) van Economische zaken is hierbij aanwezig.

De Boxtelse gemeenteraad heeft het college van B. en W. tijdens de raadsvergadering van 21 februari ruimte gegeven om deze Green Deal te sluiten. Alleen de fracties van Balans en CDA stemden tegen en zetten vraagtekens bij de wijze waarop de Green Deal 'overhaast' aan de raad werd voorgelegd.

De gemeente ondertekent de Green Deal samen met het Rijk, de provincie, Herenboeren, Marggraffstichting en HAS Den Bosch. ,,Met de ondertekening van de Green Deal Natuurinclusief Grondgebruik geven wij de Herenboeren op het Wilhelminapark de ruimte om natuurinclusief grondgebruik rendabel vorm te kunnen geven'. Natuurinclusief grondgebruik is een vorm van landbouw waarbij de bodem centraal staat en het landschap uitgangspunt is", lichtte wethouder Peter van de Wiel woensdag toe.

De Green Deal bevat voornamelijk afspraken op hoofdlijnen. De komende drie maanden stellen de betrokken partijen gezamenlijk een 'procesplan' op. ,,De gemeente Boxtel werkt graag mee aan het initiatief Herenboeren op het Wilhelminapark omdat het past binnen de duurzame ambities van de gemeente", aldus Van de Wiel. ,,De manier waarop de kleinschalige productie van voedsel lokaal plaatsvindt met aandacht voor het landschap is duurzaam en op lange termijn houdbaar. Het college geeft de voorkeur aan het onderbrengen van activiteiten bij de Crisis- en Herstelwet."