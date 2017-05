Boxtel subsidieert graffitifestival spoortunnel

Op de foto: Begin oktober vorig jaar namen zo'n vijftig spuitbuskunstenaars uit binnen- en buitenland deel aan de eerste editie van Tunnel Vision in spoortunnel Duits Lijntje onder de rijksweg A2. (Foto: Peter de Koning).

Graffitifestival Tunnel Vision, dat vorig jaar oktober een succesvol debuut beleefde, krijgt zondag 25 juni een reprise. Dan is spoortunnel Duits Lijntje onder de rijksweg A2 opnieuw het domein van spuitbuskunstenaars. Het gemeentebestuur heeft vorige week 13.000 euro subsidie toegekend.

De spoortunnel bij de Laarakkerweg is in aanloop naar de eerste editie van Tunnel Vision omgedoopt tot Street Art Center Boxtel/Liempde. Die plek is deze keer onderdeel van Boxtel En Route, een dag waarin Boxtel zijn 'verborgen schatten' presenteert. ,,De tunnel is letterlijk een verborgen schat. Een onverwachte plek die in de afgelopen maanden mij en al veel bezoekers positief heeft verrast. Mooi of niet mooi, kunst of geen kunst. Iedereen mag daarover een mening hebben. Maar feit blijft dat de graffiti op de tunnelwanden mensen raakt, het doet iets met ze", zegt wethouder Marusjka Lestrade.

Tunnel Vision trok vorig jaar graffitikunstenaars uit binnen- én buitenland. Dit jaar hebben zich ook al deelnemers aangemeld uit onder meer Ierland, Italië en België, weet Lestrade. ,,Met het Street Art Center krijgt een verwaarloosde plek die voorheen als illegale vuilstortplaats werd gebruikt, een nieuwe bestemming. Het evenement was vorig jaar een groot succes en werd door zo'n 1.500 mensen bezocht. Het is een geliefde locatie voor fotosessies", aldus Lestrade.

STEIGERS

Mitch Koningstein en Paul Jongmans, twee lokale graffitiartiesten die Tunnel Vision vorig jaar opzetten in samenwerking met de Vereniging De Dommel Door Boxtel, kiezen er ook nu weer voor een verbinding te leggen tussen jong en oud. Deze verbinding komt tot uiting in de muziek die wordt vertolkt, maar ook in een graffitiworkshop voor kinderen.

Enkele dagen voordat het festival plaatsvindt worden de zestig meter lange en zes meter hoge tunnelwanden zwart geschilderd. Op die ondergrond worden de nieuwe schilderingen aangebracht. Om dat veilig te kunnen doen, is het nodig steigers op te bouwen. Dat gebeurt nu professioneel en mede daarom heeft het gemeentebestuur besloten 13.000 euro subsidie toe te kunnen; tienduizend euro meer dan voor de eerste editie. ,,Het bedrag wordt in een periode van drie jaar afgebouwd. De organisatoren moeten dus op zoek naar eigen financiering. Dat is onze nieuwe manier van subsidiëren", aldus wethouder Lestrade.