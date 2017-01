Boxtel stuurt bidbook naar Tesla

Op de foto: Is Tesla te interesseren voor een plekje op bedrijventerrein Vorst? Het eerste bedrijf dat er zich vestigde was Rabobank Nederland, dat er een datacenter bouwde. (Archieffoto Albert Stolwijk).

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft Tesla een bidbook gestuurd waarin getracht wordt het autobedrijf te interesseren voor de komst naar bedrijventerrein Ladonk/Vorst.

Oppositiepartij Balans stelde enkele weken geleden vragen over Tesla. De producent van elektrische auto's en accu's is al enige tijd op zoek naar een productielocatie in Nederland. Donderdag meldde de Volkskrant dat ook de noordelijke provincies hengelen naar een overeenkomst met Tesla.

Uit de beantwoording van de vragen van Balans, blijkt dat Boxtel al in een eerder stadium in contact is getreden met Tesla. Dat gebeurde direct nadat bekend werd dat het bedrijf op zoek is naar bedrijfsruimte. ,,We hebben een bidbook aangeboden om het bedrijf te interesseren voor Boxtel", stelt het gemeentebestuur. ,,Dit mede om helder te krijgen wat de vraag van Tesla is. Om de slagingskansen te vergroten en ons doel te kunnen bereiken, zullen wij hierbij uiteraard hulp van derden vragen."