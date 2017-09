Boxtel startklaar voor kermis

Op de foto: De opbouw van de kermis in Boxtel verliep deze week vlekkeloos. Alle attracties staan klaar voor de opening van de kermis, vrijdagavond om 18.45 uur. (Foto: Peter de Koning).

Met een ideale mix aan grote en kleine attracties voor jong en oud opent vrijdagavond de jaarlijkse kermis van Boxtel. Op de Markt, in de Rozemarijnstraat en op het Breukelsplein worden ruim dertig vermaakzaken opgebouwd die tot en met woensdagavond zomers vertier bieden. Zanger Dries Roelvink opent de feestelijkheden vrijdagavond om 18.45 uur met een optreden op het Breukelsplein.

Onder regie van kermisambtenaar Richard Schuurs is de gemeente er ook dit jaar in geslaagd een attractief en gevarieerd aanbod naar Boxtel te halen, inclusief enkele spectaculaire attracties zoals de Heart Breaker en de Hang Over op de Markt en de Eclipse op het Breukelsplein. Stuk voor stuk zinderende attracties die vooral het jonge publiek aanspreken.

De Markt wordt gevuld met Autoscooter, Heart Breaker, Hang Over, draaimolen, Lucky Cranes, fotoschietsalon, Lucky Duck, Pusher, visverkoop, snoepverkoop, oliebollen en suikerspin. In de Rozemarijnstraat is plaats voor een Mini Octopus en worden churros verkocht.

Op het Breukelsplein staan de volgende attracties: Break Dance, Eclipse, Time Trip, Butterfly, Waterballs, Cakewalk, Mini Zweef, Babysport, Flying Circus, Lucky Cranes, lijntrekspel, Flippa Winna, Lucky Duck, Skeeball, visverkoop, suikerspin, snoepverkoop, oliebollen, snackverkoop.

De gemeente Boxtel maakt ook dit jaar weer gebruik van de diensten van een beveiligingsbedrijf dat in de nachtelijke uren toezicht houdt op de kermisterreinen. Er is ook cameratoezicht. Nadat enkele jaren geleden 's nachts vernielingen werden aangericht aan enkele attracties op het Breukelsplein en sprake was van overlast voor omwonenden, wordt een oogje in het zeil gehouden. ,,Sindsdien zijn er bij de gemeente geen gevallen van overlast of vandalisme bekend", laat kermisambtenaar Schuurs weten. ,,Vanwege de preventieve werking die ervan uit gaat is daarom besloten ook dit jaar weer een beveiligingsbedrijf in te schakelen."