Boxtel sluit woning en schuur

Burgemeester Mark Buijs heeft maandag een woning aan de Baandervrouwenlaan en een schuur aan de Stationsstraat gesloten nadat in beide panden harddrugs werden aangetroffen. De woning wordt voor drie maanden gesloten, terwijl de schuur voor een half jaar op slot gaat.

Als gevolg van eerdere drugsvondsten in Boxtel, heeft de politie enkele weken geleden ook harddrugs aangetroffen in een schuur aan de Stationsstraat en een woning aan de Baandervrouwenlaan. Door de drugs kwamen zowel de openbare orde als de volksgezondheid in het gedrang, stelt de gemeente Boxtel. Daarom is besloten tot sluiting over te gaan. Hiermee geeft de burgemeester Buijs naar de buitenwereld een signaal af dat de woning en de schuur niet (langer) als verkoop-, aflever- of opslagadres voor drugs kunnen worden gebruikt. Ook wil de burgemeester verdere verstoring van het woon- en leefklimaat van Boxtel voorkomen.