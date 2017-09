Boxtel schrapt raadsvergadering

Vanwege het overlijden van gemeenteraadslid Willy van Zuijlen heeft burgemeester Mark Buijs als voorzitter van de gemeenteraad in overleg met de griffie besloten dat de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 5 september niet doorgaat.

Liempdenaar Van Zuijlen overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag op 74-jarige leeftijd. Met verslagenheid heeft de raad, de griffie, het college van burgemeester en wethouders van Boxtel en de gemeentelijke organisatie kennis genomen van zijn overlijden, zo laat burgemeester Buijs weten. ,,Willy van Zuijlen heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan het belang van de inwoners van zijn woonplaats Liempde en Boxtel. Eerst als gemeentesecretaris van Liempde, daarna als loco-secretaris van Boxtel na de herindeling. Ook als raadslid van het CDA en later van Balans heeft hij de belangen van onze inwoners op een bijzondere en gedreven manier behartigd. Daarnaast was hij als vrijwilliger betrokken bij talloze activiteiten in zijn woonplaats Liempde. We hebben veel respect en waardering voor de manier waarop hij actief en betrokken heeft meegewerkt om Liempde en Boxtel op alle fronten beter te maken. We zullen hem missen en kunnen alleen maar dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons en onze inwoners betekend heeft."

Over de manier waarop de raadsagenda nu afgewikkeld wordt, volgt later een besluit.