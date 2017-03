Boxtel pleit voor opsplitsing Haaren in 2019

De voorkeur van het Boxtel gaat naar een opsplitsingsdatum voor de gemeente Haaren per 1 januari 2019. Zeven partijen schaarden zich dinsdagavond achter de brief die het gemeentebestuur opstelde en die namens de gemeenteraad naar de provincie Noord-Brabant wordt gestuurd. Oppositiepartij Balans stelde een eigen brief op, waarin wordt voorgesteld een opsplitsingsdatum van 1 januari 2022 aan te houden.

Procesadviseur Roel Augusteijn presenteerde begin februari de resultaten van het onderzoek dat hij namens de provincie uitvoerde naar de bestuurlijke toekomst van Haaren. Zijn advies luidde dat deze gemeente zo snel mogelijk moet opsplitsen, per 1 januari 2020. De dorpen Esch, Biezenmortel, Haaren en Helvoirt zouden dan verdeeld kunnen worden over respectievelijk Boxtel, Tilburg, Oisterwijk, Vught en Heusden. De raden van deze betreffende gemeenten zijn gevraagd vóór 17 maart te reageren op het rapport.

,,Een herindeling per januari 2020 zou betekenen, dat na reguliere verkiezingen te hebben gehad in maart 2018, in november 2019 weer extra verkiezingen worden gehouden midden in een vierjarige regeerperiode. Meerdere verkiezingen in combinatie met korte regeerperioden achten wij ongewenst", is in de brief van de gemeente Boxtel aan de provincie te lezen. ,,Wij doen een dringend beroep op uw college, in overleg met het ministerie, voor dit vraagstuk een creatieve oplossing te vinden, waarbij het onze voorkeur heeft een splitsingsdatum per 1 januari 2019 te realiseren."

De gemeenteraad van Haaren buigt zich donderdag 16 maart over het adviesrapport van procesadviseur Augusteijn.

