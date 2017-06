Boxtel peilt belangstelling voor skatebaan Van der Voortweg

De gemeente Boxtel heeft vierduizend jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar deze week uitgenodigd om mee te doen aan een zogeheten behoeftepeiling. Wethouder wijkgericht werken Eric van den Broek wil weten of en zo ja, hoeveel belangstelling er is voor de komst van een skatebaan aan de Van der Voortweg. Plannen om op het grasveld aan de Van der Voortweg een skatebaan in te richten werden eerder tijdens een proces van 'beginspraak' al voorgelegd aan omwonenden.

Wethouder Van den Broek hoopt dat jongeren massaal zullen deelnemen aan de ondervraging, die online plaatsvindt onder regie van bureau Toponderzoek. Bij voldoende respons hoopt hij met zijn ambtenaren inzicht te krijgen in de wensen van de jeugd, met name in de wijk Centrum-Breukelen waar relatief weinig speelgelegenheid is.

Volgens wijkmakelaar Werner van der Velden is tijdens een beginspraakfase gesproken over de skatebaan aan de Van der Voortweg. Aanleiding was het gemis aan voldoende speelgelegenheid in Centrum-Breukelen, maar zeker ook de populariteit van de skatesport. ,,We zien dat de skatebaan in Boxtel-Oost intensief gebruikt wordt en hebben het idee dat skaten de jeugd voorlopig zal blijven boeien."

De wijkmakelaar wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van de ondervraging omdat de uitnodigingen deze week pas zijn verstuurd en deelnemers tot zondag 25 juni kunnen reageren. ,,Daarna brengt Toponderzoek alle uitkomsten in kaart en ontstaat een beeld. De resultaten van de behoeftepeiling gaan we breed verspreiden, ook via sociale media omdat die veelvuldig door de jeugd worden gebruikt."

Lees het volledige artikel in de editie van Brabants Centrum van donderdag 15 juni.