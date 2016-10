Boxtel on Ice barstensvol winterse activiteiten

Mark van de Moosdijk werd overladen met complimenten over zijn plan om tijdens de kerstperiode een schaatsbaan in het hart van Boxtel te verwezenlijken. ,,Een fantastische drijfveer, door al die positieve reacties krijg ik er nóg meer zin in", lacht de uitbater van Meneer van Dommelen. Het programma voor het evenement Boxtel on Ice is bijna rond.

Wat betreft activiteiten pakt Van de Moosdijk groots uit. Schoolschaatsen, curling met bierpullen, een dinnershow, een superdisco onder de noemer Thank God it's Friday en een Hollandse middag met disco M'n Bruur zijn een greep uit de evenementen. Ook komt stichting Eet met je Hart langs, doet Boxtel on Ice mee aan de winterfair en wordt een heus Tirolerfest georganiseerd. In samenwerking met Podium Boxtel vindt een groot kerstgala plaats, inclusief kerstmarkt en ook slaat Van de Moosdijk de handen ineen met Iris Kappers en Natasja Fashion voor een modeshow getiteld Fashion on Ice. Hoewel de activiteitenkalender uitpuilt, is er nog ruimte voor initiatieven.

Boxtel on Ice vindt van 14 december tot en met 8 januari plaats op het parkeerterrein bij de Zwaanse Brug. Een toegangskaartje kost drie euro, schaatsen kan men ter plekke voor twee euro huren. Ook kan men een tienrittenkaart of passe-partout kopen, waarmee onbeperkt geschaatst kan worden.