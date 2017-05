Boxtel krijgt nieuw gedenkteken WOII

Momenteel is het nog aan het oog onttrokken door een grijs afdekzeil. Maar vanavond, donderdag 4 mei wordt tijdens dodenherdenking op het Heilig Hartkerkhof aan de Baroniestraat een gedenkteken onthuld voor alle strijders die tijdens Tweede Wereldoorlog hun leven lieten in Boxtel. Het initiatief daarvoor werd genomen door Sybilla Buisman; zij onderhoudt de zes oorlogsgraven op hetzelfde kerkhof.

Dodenherdenking start vandaag in Boxtel om 18.30 uur met een plechtigheid in de Sint-Petrusbasiliek met muziek door het Sint-Petruskoor én een klarinetensemble van de Gildenbondsharmonie. Ook worden enkele overwegingen uitgesproken. Om 19.20 uur vertrekt een stille tocht, begeleid door het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris. Na een kranslegging en vendelgroet bij het Indiëmonument aan de Koppel gaat de stoet het naar het Heilig Hartkerkhof waar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Hier legt het gemeentebestuur bloemen bij de diverse oorlogsgraven. Op de begraafplaats speelt een koperensemble van de Gildenbondsharmonie. Scouting Boxtel vormt een erewacht.

De herdenking in Boxtel wordt georganiseerd door het comité 4 en 5 mei van stichting Boxtel Vooruit, die dit jaar bestaat uit Kubra Atalay en Olga Zwaneveld.

In Liempde en Gemonde begint dodenherdenking om respectievelijk 19.00 en 19.30 uur in de plaatselijke kerken.