Boxtel krijgt eigen tuktuk

Op de foto: Prototype van de tuktuk die waarschijnlijk later dit jaar in Boxtel gaat rijden. (Foto: TukTuk Company).

De leefwereld van ouderen vergroten. Dat is het voornaamste doel van de elektrische tuktuk die in het voorjaar elke dag gaat rijden in de gemeente Boxtel. Het milieuvriendelijke vervoermiddel, dat in Thailand wordt geproduceerd en wordt geleverd door de TukTukCompany, is een initiatief van Zorgzaam Boxtel en gaat plaats bieden aan vijf tot zes passagiers. Kartrekker van het project is Boudewijn Mijjer, die de komst van de tuktuk voorbereidt.

Met gevoel voor humor noemt Mijjer de Boxtelse tuktuk nu al de 'Zilverexpress', bedoeld om 50-plussers binnen de gemeentegrenzen te vervoeren naar activiteiten of evenementen. Het vervoermiddel zal vooral in de dorpskom gaan rijden en ouderen thuis ophalen om ze naar bijvoorbeeld het winkelhart of een van de buurtwinkelcentra te brengen. ,,Maar je kunt ook denken aan bezoekjes aan een huisarts of fysiotherapeut of een museumbezoek", legt Mijjer uit. ,,Oertijdmuseum De Groene Poort aan de Bosscheweg is een belangrijke partner en gaat de tuktuk elke zondag inzetten om bezoekers op het station op te halen en ze naar het museum te brengen."

Op die dagen is de tuktuk inzetbaar voor alle leeftijden en kan een bijdrage geleverd worden aan de leefbaarheid van het centrum; museumbezoekers kunnen na hun bezoek aan De Groene Poort nog even naar hartje Boxtel voor een versnapering.

Lees alles over de plannen voor de Boxtelse tuktuk in Brabants Centrum van 9 februari.