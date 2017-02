Boxtel knapt Stationsplein op

,,Iedereen verklaarde me voor gek dat ik met slechts 35.000 euro het Stationsplein in Boxtel een grondige opknapbeurt wilde geven. Maar ik heb mezelf voor die uitdaging gesteld en nu moet ik het afmaken", grinnikt Herman van Wanrooij. De wethouder van de gemeente Boxtel kreeg de juiste partijen bij elkaar en de data voor de werkzaamheden zijn geprikt: vrijdag 7 en zaterdag 8 april. Voor beide dagen worden vrijwilligers gezocht. ,,Hoe mooi is het als je als inwoner kunt zeggen dat je hebt meegewerkt aan dé toegangspoort tot Het Groene Woud?"

Het idee voor de reconstructie van het plein voor het NS-station in Boxtel ontstond zo'n twee jaar geleden, in de aanloop naar de festiviteiten rond 150 jaar spoor. ,,Om het spoorbankje dat nu op het Stationsplein staat te financieren, gebruikten we geld uit een potje 'Prettig Wachten'. Het overige bedrag, zo'n 35.000 euro, konden we laten terugvloeien in de algemene middelen, maar we konden er óók iets mee doen", legt Van Wanrooij uit. ,,Het Stationsplein is momenteel geen visitekaartje voor Boxtel, dus dat leek me een mooie bestemming."

De wethouder maakte zelf een schetsontwerp en sprak met verschillende partijen om met ideeën over het plein te komen. Hij werd benaderd door landschapsontwerper Stein van Brunschot (25) uit Lennisheuvel. ,,Dit is ook mijn station, ik reis bijna dagelijks met de trein", aldus Van Brunschot. Lachend: ,,Bovendien vond ik dat het ontwerp beter kon. Het is nu een stenig plein zonder enige samenhang. Ik gaf mezelf de opdracht weer structuur aan te brengen."

Het resulteerde in een ontwerp waarin volop ruimte is voor groen. Er komen aan de Parallelweg Noord, verspreid over het gedeelte tussen de Stationsstraat en de fietsenstalling naast het Jan van Eschplein, acht plantvakken met een totale oppervlakte van 300 vierkante meter. Het beplantingsplan wordt de komende tijd in samenwerking met Boxtelse bedrijven uitgewerkt.

De wethouder is trots op het ontwerp. ,,Veel lokale bedrijven hebben aangegeven de uitdaging aan te gaan en we hoeven enkel de materialen te betalen. Bovendien zetten meerdere partijen kosteloos werknemers in. Nu zoeken we nog inwoners die met ons de handen uit de mouwen willen steken." Voor zowel vrijdag 7 als zaterdag 8 april worden vrijwilligers gezocht die willen helpen met klusjes. Zij kunnen zich melden via www.boxtel.nl/vrijwilligersstationsplein.

