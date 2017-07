Boxtel klaar voor Groene Draad

Ondanks de ietwat sombere weersomstandigheden, loopt zondag 2 juli in Boxtel de Groene Draad van stapel. Wie meer wil weten over wat er in de gemeente gebeurt op het gebied van gezond en lokaal voedsel, doet er goed aan deel te nemen aan fiets- en wandelroute. Op zeven plekken in Boxtel en Liempde wordt open huis gehouden.

Eetbaar Boxtel staat aan de wieg van het evenement. De werkgroep wil mensen samenbrengen en hen inspireren om vaker gezond en duurzaam voedsel in eigen regio te produceren, oogsten, kopen en bereiden. ,,Dat doen we op allerlei manieren", legt Yvonne Hopstaken uit. Zo wordt al enige jaren een buurtplantdag georganiseerd waarbij wijkbewoners en leden van Eetbaar Boxtel op meerdere plekken eetbaar groen plantten. Ook vinden regelmatig 'foodwalks' plaats: wandelingen waarbij een gids uitleg geeft over eetbare planten in de openbare ruimte.

In Liempde toont tuinarchitect Marja Gijben haar tuin aan de Pastoor Dobbeleijnstraat 22 en kunnen mensen ook terecht bij de boomgaard van het Groot Duijfhuis, fruithof Belle-Fleur (Hoevedreef 8), permacultuur tuin Klein Duijfhuis (Savendonksestraat) en generatietuin Onzen Hof (Smidsepad). In Boxtel kunnen bezoekers op drie plekken terecht: volkstuinvereniging Ceres op Onrooi, de pluktuin tussen de Robert Schumanlaan en Dommeloord en de openbare tuin nabij basisschool De Vorsenpoel. (Foto: Peter de Koning, 2016).