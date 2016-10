Boxtel informeert over risico rubbergranulaat

De gemeente Boxtel heeft donderdag gereageerd op berichtgeving van het actualiteitenprogramma Zembla, waarin aandacht werd besteed aan de gezondheidsrisico's van rubbergranulaat. Rubbergranulaat wordt ook in Boxtel gebruikt op kunstgrasvelden van de voetbalclubs ODC (foto), Boxtel en DVG.

Zembla toonde aan dat een bepaalde stof in rubbergranulaat kankerverwekkend zou zijn. De korrels zorgen ervoor dat een kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert.

Boxtel geeft aan dat rubbergranulaat bestaat uit fijngemalen rubber. ,,Het wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. De stof is recent toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn", laat de gemeente weten.

In Boxtel wordt rubbergranulaat gebruikt dat moet voldoen aan het keurmerk van Milieukeur. Met dit keurmerk, dat sinds 2011 wordt gebruikt, worden milieu- en gezondheidseisen aan de korrels gesteld. Het gaat hierbij onder andere over eisen aan het product ten aanzien van kankerverwekkende stoffen. ,,Op basis van het RIVM-advies en de eisen die via het Milieukeurmerk worden opgelegd, is door verenigingen in Boxtel voor het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden gekozen. Dit rubbergranulaat wordt overigens in bijna alle gemeenten in Nederland toegepast."

Door de Europese Commissie is aan het European Chemicals Agency opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht.

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. ,,Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden", stelt de gemeente Boxtel. ,,Het RIVM geeft gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat."

Als uit het onderzoek door de Europese Commissie blijkt dat er onacceptabele risico's zijn, dan zullen de eisen in het Milieukeurmerk worden aangepast. ,,En zullen wij ons daar ook aan moeten houden, zover is het echter nog niet", stelt de gemeente. (Foto: Gerard Schalkx).