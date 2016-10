Op de foto: Freek Claasen van het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris brengt een vendelgroet bij het verzetsmonument. (Foto: Henk van Weert, 2013).

Boxtel staat zondag 16 oktober om 13.30 uur bij het verzetsmonument aan de rand van de Kampina stil bij de bevrijding in oktober 1944. Burgemeester Mark Buijs legt aan het Verzetslaantje in de buurtschap Roond bloemen als eerbetoon aan de mensen van de Boxtelse ondergrondse. Zij hielden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven ruim honderd vliegeniers en airbornes verborgen in de bossen van de Kampina.