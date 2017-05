In een leegstaand pand aan de Croonpassage heeft de gemeente Boxtel een tijdelijke inloopwinkel geopend. Daar geeft wethouder Herman van Wanrooij met zijn medewerkers vier dagen lang uitleg over de verkeersmaatregelen die de komende jaren op stapel staan als gevolg van de sluiting van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat.