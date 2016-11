Boxtel gastvrij voor nieuwkomers

Op de foto: Clown Anka verrast alle kinderen van de nieuwkomers in Boxtel met kleurrijke ballonfiguren. (Foto: Marc Cleutjens).

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft zaterdagmiddag bijna 150 nieuwe inwoners op hartelijke wijze welkom geheten in de raadzaal. Onder de nieuwkomers was een groep niet-Nederlanders die bij koninklijk besluit is genaturaliseerd en dus beschikt over een Nederlands paspoort. De mensen zijn afkomstig uit Somalië, Ghana, Pakistan en Thailand.

Burgemeester Mark Buijs was samen met de wethouders Marusjka Lestrade, Peter van de Wiel en Eric van den Broek present om de nieuwe inwoners te begroeten. De vele kinderen werden getrakteerd op poffertjes en kregen ballonfiguren in de kleuren rood, wit, blauw en oranje van clown Anka. Elke nieuwe Nederlander die door Buijs officieel was verwelkomd, kreeg een stevig applaus.

Veel deelnemers aan de nieuwkomersmiddag roemden de centrale ligging van Boxtel, de rijke natuur en de vele voorzieningen die de gemeente rijk is. ,,Alles is dichtbij hier", vertelde Hassan (12) van de Prins Amaliaschool. Met zijn vader, moeder en broertjes en zusjes woont hij met veel plezier in Boxtel. ,,Ik ken wethouder Van de Wiel al. Die was laatst bij ons op school. En ik voetbal bij ODC." Dat doet ook broer Hussein (9). Neef Anas (9) voetbal ook. ,,Maar ik speel bij Boxtel. Dat is dichterbij mijn huis."

Onder leiding van wethouder Van de Wiel nam een kleine groep nieuwkomers deel aan een wandelexcursie door hartje Boxtel. De meesten kozen echter voor een verblijf in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. ,,Hier brandt de kachel en hebben ze heerlijke poffertjes", reageerde een van de nieuwkomers.