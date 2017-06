Boxtel En Route: zoektocht naar schatten

Op de foto: De organisatoren van Tunnel Vision 2.0. (Foto: Peter de Koning).

Samen met vluchtelingen muziek maken in De Tijvert. Speuren naar bodemvondsten aan de Kasterensestraat in Liempde en kans maken op een gratis metaaldetector. Een blik werpen in de brandweerkazerne aan de Brederodeweg, waar de deur op een kier staat. Op een spoorfiets over het Duits Lijntje rijden en meteen ook nog een kijkje nemen bij graffitifestival Tunnel Vision 2.0 in de spoortunnel onder de rijksweg A2. Het is slechts een greep uit de bijna veertig 'verborgen schatten' die het publiek zondag 25 juni tussen 11.00 en 15.30 uur kan bezoeken tijdens Boxtel En Route.

Na afloop van Boxtel En Route is iedereen om 16.00 uur allemaal samen te komen in kasteelpark Stapelen, waar spiegeltent Bon Salon voor de laatste dag is geopend. Kijk voor een volledig overzicht van alle activiteiten op de schatkaart met toelichting die in de papieren Brabants Centrum van donderdag 22 juni is opgenomen. Kinderen die op minimaal vijf plekken een sticker halen, worden na afloop van het evenement in spiegeltent Bon Salon getrakteerd op iets lekkers.