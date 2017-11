Boxtel en Liempde in de ban van dorpsquizzen

Boxtel en Liempde zijn vanaf morgen, vrijdag 3 november in de ban van quizzen. Buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk in Liempde trapt om 19.00 uur af met de Durpskwis Liemt. Een dag later gaan zo'n 2.000 Boxtelaren aan de slag met allerlei opdrachten.

Vanwege de succesvolle eerste edities van Durpskwis Liempt besloot de organiserende buurtvereniging dit jaar meer teams toe te laten. 45 groepen gaan aan de slag met een uitdagende quiz. Om 00.30 uur wordt de wisseltrofee uitgereikt bij café Het Wapen van Liempde. Deze is sinds de editie van 2016 in bezit van basisschool De Oversteek. Morgenavond wordt duidelijk of dit team de beker weer mee mag nemen of moet overdragen aan een ander team. Meer informatie: www.facebook.com/durpskwis.liemt.

Zaterdag 4 november is om 18.00 uur het startsein voor de Bokselse Kwis. Zoals gebruikelijk krijgen de honderd deelnemende teams de opdrachtboekjes uitgereikt bij restaurant En Garde! aan de Markt in Boxtel. Tot 23.00 uur moeten de deelnemers vragen beantwoorden én meedoen aan opdrachten. De organisatie is in handen van Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha en Marc Cleutjens.

Het drietal wil met de Bokselse Kwis zoveel mogelijk Boxtelaren op de been brengen én verbinden. De teams strijden niet alleen om de felbegeerde wisseltrofee, ook speelt elke groep mee voor een zelfgekozen lokaal goed doel. Wie voor aanvang tips binnen wil halen, wordt aangeraden de Facebook-pagina van de Bokselse Kwis goed in de gaten te houden. (Foto: Gerard Schalkx).