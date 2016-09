Boxtel by Night maakt van Dommel een sprookje

Door Tonnie Wesseling

De Dommel, slingerend door Boxtel, had zaterdagavond iets weg van een sprookje. Lichtjes langs de rivier, op bruggen en vooral ín het water vormden het decor van de zestiende editie van Boxtel by Night.

Verlichte kano's, kajaks en dit jaar ook Suppers gleden door de Dommel voor een vaart van zo'n twee uur. Vanaf het clubgebouw van kanovereniging De Pagaai aan de Voetboog vertrokken onder muzikale klanken van The Ducktownband Boxtel als eerste de Suppers. Een nieuw fenomeen op het water van peddelende surfers op een comfortabel breed board. Zittend, op de knieën of staand, het mocht allemaal. Na een kort vuurwerk vertrokken de kano's en kajaks waarbij veelal op ludieke wijze aandacht besteed was aan kleurige verlichting.

Langs de route, vooral bij de Dommelbruggen stond veel publiek. Buurtverenigingen De Ridder en Raaphof hadden leuke verrassingen in petto voor de 'waterratten'. Als laatste in de stoet voer de Canadese Discovery van Henk van Breugel en vriendin Anja als bezemboot. ,,Wij zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen en grijpen in waar nodig", zei Van Breugel. Aan het eind van de tocht, terug bij het clubhuis wachtte de deelnemers, gezeten rond een kampvuur een welverdiende barbecue, tot in de late uurtjes....(Foto: Daisy Renders).