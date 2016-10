Boxtel beleeft vijfde Herfstfair

Boxtel is klaar voor de vijfde editie van de Herfstfair. Zondag 2 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur staat de Markt vol met een kleine dertig kramen en stands waar alles te zien, te ruiken, te voelen én te proeven is dat te maken heeft met het najaar. Stichting Boxtel Vooruit tekent voor de organisatie, maar weet zich gesteund door partners die zich graag verbinden aan de Herfstfair.

Op de lijst met deelnemers prijken veel namen uit Boxtel en omgeving. Van Soep d'Ing bijvoorbeeld, gerund door Ingrid van Veen uit Lennisheuvel. Of La Casa dei Cichetti, ook uit Lennisheuvel en bekend van heerlijke Italiaanse gerechten. ,,Eten is wel een dingetje op de Herfstfair hoor", vertelde bestuurslid Monique Timmermans van Boxtel Vooruit afgelopen donderdag in de papieren editie van deze krant. ,,Je kunt er terecht voor brood, taart, kaas, maar ook gedroogd fruit en paddenstoelen. Het aanbod zien we vooral als een aanvulling op alles wat je in de Boxtelse winkels kunt kopen. Geen concurrentie dus, maar een versterking van het centrum."

De Herfstfair is gratis toegankelijk. Ook de winkels in hartje Boxtel zijn zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. (Foto: Peter de Koning).