Bouwstart Hobbendonk eind 2017

De bouw van 24 woningen in plan Hobbendonk aan de Eindhovenseweg in Boxtel gaat eind 2017 van start. Die verwachting heeft projectontwikkelaar Roland van Heeswijk van IMvest in Schijndel. Hobbendonk wordt gerealiseerd in en om de voormalige stoomwasserij die jarenlang onderdak bood aan de firma Joris Meubelen.

In de zomer van 2015 werden de eerste ideeën voor Hobbendonk gelanceerd en volgens Van Heeswijk is de afgelopen periode in samenspraak met de gemeente Boxtel en stichting Dommelbimd uitgebreid overleg gevoerd over de uitwerking van het bouwplan.

De verwachting is dat het plan deze of volgende maand in procedure gaat, dat is enkele maanden later dan gepland. ,,We kiezen voor zorgvuldigheid en willen met alle partijen goede contacten leggen alvorens we de volgende stap zetten", lichtte de projectontwikkelaar deze week toe.

Alleen het monumentale hoofdgebouw van de vroegere stoomwasserij blijft behouden, de andere gebouwen die onderdak boden aan Joris Meubelen worden op termijn gesloot.

Hobbendonk omvat onder meer achttien vrijstaande woningen, tweekappers en rijtjeshuizen die op een groen terrein met binnenpleintje worden gebouwd. In het hoofdgebouw van de vroegere wasserij, dat een monumentale status heeft, is plaats voor twee luxe appartementen waarin tal van authentieke details van het vroegere complex zichtbaar aanwezig zullen zijn. In de andere gebouwen op het terrein is plaats voor een woon-werkatelier.

Ook worden aan de Eindhovenseweg twee woningen gebouwd, een 19e eeuwse woning naast de vroegere wasserij blijft behouden en wordt gerestaureerd. ,,Het plan zit nog in de ontwikkelfase, maar we zetten goede stappen", stelt Van Heeswijk. ,,Zo hebben we zowel het hoofdgebouw van de vroegere wasserij en van een ander complex al een asbestsanering uitgevoerd."

