Bouwplan pastorie(tuin) krijgt vorm

Op de foto: Over een jaar zouden de voormalige pastorie en bijbehorende tuin aan de Baroniestraat in Boxtel er wel eens heel anders uit kunnen zien. Projectontwikkelaar The Placemaker is van plan dertien woningen te realiseren in de tuin. (Foto: Peter de Koning).

Waar er voor de voormalige Heilig Hartkerk nog geen concrete plannen op de rol staan, is dat voor de naastgelegen pastorie met 3.400 vierkante meter tuin wel anders. Projectontwikkelaar The Placemaker uit Vught diende onlangs een eerste beschrijving van het project in bij de gemeente Boxtel. Het college van B. en W. oordeelde positief.

Zes twee-onder-een-kapwoningen, zes seniorenwoningen, een vrijstaand huis en verbouwing van de pastorie tot zelfstandige eenheden voor een woongroep. The Placemaker, dat zichzelf een klantgestuurd ontwikkelingsbedrijf noemt en woon- en leefprojecten ontwikkelt met toekomstige bewoners, diende dit bebouwingsvoorstel in bij de gemeente Boxtel en vroeg om een principebesluit.

Hiermee geeft het college van B. en W. aan of zij het een goede ontwikkeling voor het gebied vindt. ,,En dat is zo", laat wethouder Peter van de Wiel weten. ,,We geven geen inhoudelijk oordeel over de plannen, maar buigen ons over de vraag of het denkbaar is dat er grondgebonden woningen op het terrein komen en de pastorie wordt verbouwd." Na de zomervakantie wordt de bestemmingsplanprocedure in gang gezet.

