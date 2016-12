Bouw 'Boxtel on Ice' op schema

Op de foto: De opbouw van Boxtel on Ice is ook op zondagochtend in volle gang... (Foto: Marc Cleutjens).

De opbouw van 'Boxtel on Ice' is in volle gang. Zaterdag is een begin gemaakt met de aanleg van een ijsbaan op het parkeerterrein nabij de Zwaanse Brug aan de Prins Hendrikstraat. Ondernemer Mark van de Moosdijk werkt met een groot team aan de opbouw van de ijsbaan.

Van de Moosdijk, uitbater van lunchroom Meneer van Dommelen, staat aan de wieg van Boxtel on Ice en heeft met veel partners een attractief winterprogramma opgesteld dat niet eerder in Boxtel aangeboden kon worden. Woensdag 14 december om 16.00 uur is de officiële opening van de Boxtel on Ice.

Nadat zaterdag de vloer van de schaatspiste was gelegd, is aansluitend een tent gebouwd. Volgens Van de Moosdijk biedt die de gelegenheid om onder alle weersomstandigheden droog te schaatsen. ,,De bouw van de ijsbaan ligt op schema", vertelde ondernemer zondagochtend. ,,Natuurlijk hoeven we woensdag pas klaar te zijn, maar we werken graag lekker door om ook onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen."

Veel passanten houden even halt tijdens de opbouw van Boxtel on Ice en zijn enthousiast over de komst van de ijsbaan. ,,Ik hoop en verwacht dat heel veel mensen lekker komen schaatsen", straalt Van de Moosdijk. ,,Het wordt schitterend, zeker als straks de inrichting klaar is, compleet met licht, geluid en kerstversiering zoals guirlandes."