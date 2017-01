Bosch Rexroth schrapt 58 banen

Door de aanhoudende lage olieprijs is Bosch Rexroth opnieuw genoodzaakt om banen te schrappen. Vorig jaar verdwenen al 45 arbeidsplaatsen, dit jaar zullen 58 banen in de productieomgeving moeten worden afgebouwd, hoofdzakelijk op de locatie in Boxtel. Het personeel werd dinsdagmiddag op de hoogte gesteld.

Als gevolg van de aanhoudende malaise in de maritieme en offshore-industrie, is het bedrijf bezig de administratie-, management- en productieorganisatie aan te passen. Het bedrijf, onderdeel van de internationaal opererende Bosch Group, opereert als leverancier voor maatwerkproducten en -oplossingen in deze sector. ,,Investeringen in offshore faciliteiten en machines zijn aanzienlijk verminderd en herstel wordt op de middellange termijn niet verwacht", zo laat algemeen directeur Ron van den Oetelaar van Bosch Rexroth in Nederland weten. ,,Tegelijkertijd is er een stevige concurrentie ontstaan in de niet-olie en gas gerelateerde maritieme en offshore business. Het resultaat is dat de orderinkomsten van Bosch Rexroth sterk zijn afgenomen. Om zeker te zijn van onze toekomstige concurrentiepositie, moeten we op de veranderde markt reageren door onze productiecapaciteit en management- en administratieve structuren aan te passen."

