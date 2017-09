Borre - boekjes voor kleuters in Boxtel

De kinderen in hogere groepen weten het nog van voorgaande jaren… Aan het begin van het schooljaar krijgen ze via school een gratis Borre-boek mee.

In een samenwerking tussen de uitgever en basisscholen, ontvangen 415 kleuters in Boxtel tijdens hun eerste schoolweken een exemplaar van het nieuwe boek 'Borre en het stekelvarken'. Het is een kleine bijdrage in de stimulering van de taalontwikkeling bij kleuters. Het thuis voorlezen van boeken kan hier een belangrijke rol in spelen. In heel Nederland zullen ruim 350.000 kleuters dit voorleesboek mee krijgen.

Jeroen Aalbers (schrijver) en Stefan Tijs (illustrator) hebben na elf jaar samenwerking ruim honderd Borre-boeken op hun naam staan. Er is inmiddels een hele generatie basisschoolkinderen opgegroeid met de avonturen van het vrolijke ventje in het rood-wit gestreepte shirt.

Met hun nieuwste creatie 'Borre en het stekelvarken' hebben ze opnieuw een boek gemaakt dat veel kinderen zal laten genieten van hun 'verhaaltje voor het slapengaan'.