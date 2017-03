Boomfeestdag in Liempde en Gemonde

Kinderen van basisschool De Oversteek staken gisteren tijdens Nationale Boomfeestdag de schop in de grond om een bosplantsoen te realiseren bij een voormalige pachthoeve aan de Velderseweg in Liempde. Zestig leerlingen van basisschool Sint-Lambertus in Gemonde plantten 1.800 bomen rondom een recent gegraven kikkerpoel aan de Gemondsedijk.

,,De waterspitsmuis is een onooglijk beestje dat zich nooit zal laten zien", grapt Gijs Sterks van Natuurgroep Gestel. Het diertje is de ambassadeur van de gemeente Sint-Michielsgestel en voelt zich bijzonder goed thuis in de natte omgeving rondom de Beekse Waterloop. Scholieren van de Sint-Lambertusschool hielpen de muis een handje. Zij voorzagen het perceel van 1.800 bomen.

Fieke Steenbakkers (9) groef nét een gat voor een wilde peer. ,,Wanneer deze boom groter is, biedt hij beschutting tegen roofvogels. Die kunnen de muis dan niet zien. Ik houd van de natuur en vind het daarom heel leuk om dit te doen."

LIEMPDE

Aan de Velderseweg in Liempde waren het Isis (11) en Rens (12) van basisschool De Oversteek die samen met wethouder Peter van de Wiel de eerste boom mochten planten. Tientallen kinderen konden zich uitleven op het planten van driehonderdvijftig stuks bosplantsoen en tien knotwilgen. Dat het terrein aan de Velderseweg werd gekozen voor de Boomfeestdag, berust niet op toeval. Eigenaar van het terrein Chris van de Donk legt uit: ,,Ik kom uit Eindhoven en wilde in het buitengebied wonen. Dit was eerst een agrarisch bestemd gebied. Om hier een woonbestemming van te maken, heeft de gemeente gevraagd om iets bij te dragen.

BOXTEL

Leerlingen van basisscholen in Boxtel die zijn aangesloten bij stichting Sint-Christoffel genoten gisteren van een vrije dag. Daarom is besloten de boomfeestdag te verplaatsen naar maandag 27 maart. Een schoolklas van basisschool De Hobbendonken gaat die ochtend langs de Molenwijkseweg in totaal 35 lindebomen planten die belangrijk zijn voor bijen en andere insecten. Boomkwekerij Boxtel stelt de bomen ter beschikking.