Boom waait op spoorlijn

Op de foto: Op de bovenleiding van het treinvak Boxtel-Eindhoven kwam ter hoogte van het Liempdse landgoed Velder een omgewaaide dennenboom terecht door de harde storm. (Foto's: Sander van Gils).

Door de storm die momenteel ook over de regio Boxtel raast, laat zijn sporen na. Door een omgewaaide boom nabij landgoed Velder is geen treinverkeer mogelijk tussen Boxtel en Eindhoven. NS verwacht dat de treinen pas weer rond 19.00 uur kunnen rijden.

Een grote dennenboom belandde tegen half twee op een bovenleiding van de spoorbaan. Maar er was meer schade. Een van de drie oostelijke rijbanen van de rijksweg A2 werd ter hoogte van Liempde tijdelijk afgesloten om een gevaarlijke tak uit een boom te kunnen verwijderen. Uit een treurwilg bij de vijver Vorsenpoel in Boxtel-Oost brak een grote tak af en ligt op het fietspad. Een kleinere tak brak af van een boom in de berm van de Eindhovenseweg. Een deel van het dak van appartementencomplex Ridder in de wijk Selissenwal raakte los en is verwijderd.

Op alle locaties was de brandweer bezig om de gevolgen van de stormschade te ruimen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen in deze regio.