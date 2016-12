Boodschappen doen voor cliënten Voedselbank

De Voedselbank Boxtel neemt de komende weken deel aan de jaarlijkse actie die Omroep Brabant heeft opgezet. Op twee zaterdagen gaan vrijwilligers posten bij supermarkten in Boxtel en Liempde en klanten vragen wat extra boodschappen te doen voor cliënten van de lokale Voedselbank.

Onder regie van voorzitter Arjen Witteveen is zaterdag een groot aantal vrijwilligers ingezet, die bij supermarkten boodschappen gaat inzamelen die door het winkelend publiek worden aangeschaft. Zaterdag 10 december is men actief bij Jumbo in winkelcentrum Oosterhof, Plus Van der Horst aan de Van Beekstraat en COOP Tax aan de Nieuwstraat in Liempde.

Een week later, op zaterdag 17 december, staat een delegatie van de Voedselbank bij Albert Heijn aan de Prins Hendrikstraat. ,,Bovendien richten we die dag een kraam in bij ijsbaan Boxtel on Ice en lunchroom Meneer van Dommelen nabij de Zwaanse Brug", vertelt Witteveen. ,,Het publiek kan na betaling van één euro de waarde raden van een winkelkarretje vol boodschappen. Wie het juiste antwoord geeft, mag de boodschappen mee naar huis nemen."

De Voedselbank weet zich op beide inzameldagen gesteund door veel steunpilaren. Onder hen zijn leden van verschillende serviceclubs in Boxtel en leden van de politieke partijen Balans, CDA en SP. De boodschappenactie duurt op beide dagen van 09.30 tot 15.30 uur.

Volgens de eerste peilingen doen veel klanten extra boodschappen voor de cliënten van de Voedselbank. ,,Het gaat heel goed", vertelden twee vrijwilligers bij Plus Van der Horst aan de Van Beekstraat. Kratten vol houdbare producten waren rond het middaguur al gevuld.