Bon Salon trekt 6.500 bezoekers

Op de foto: Wim Ketelaars (links) en burgemeester Mark Buijs (rechts) bedanken eigenaren Cees de Wildt en Wies Vissers van Bon Salon. (Foto: Annelieke van der Linden).

Een kijkje nemen bij het museum van de familie Scheutjens in Lennisheuvel, schatzoeken met metaaldetectors in Liempde of een kijkje nemen in het grafkapelletje nabij de Sint-Petrusbasiliek. Bezoekers konden zondag tijdens Boxtel En Route liefst 39 verborgen schatten in de gemeente Boxtel bezoeken en gaven daar massaal gehoor aan. Het evenement werd aan het einde van de middag afgesloten bij Bon Salon, die zondag de laatste dag beleefde. Liefst 6.500 bezoekers kwamen de afgelopen drie weken naar de spiegeltent in kasteelpark Stapelen. En over twee jaar strijkt de spiegeltent opnieuw op dezelfde plek neer, beloofde burgemeester Mark Buijs zondag.

,,Het was overal even geweldig", blikte burgemeester Buijs terug op Boxtel En Route. Hij bezocht zelf ruim tien locaties. ,,Er werden vandaag schatten blootgelegd waarvan we het bestaan nog niet kenden. Ik weet zeker dat mensen Boxtel, Liempde en Lennisheuvel op een andere manier hebben leren kennen." Ook Wim Ketelaars, die namens Boxtel Vooruit meewerkte aan het programma, gaf aan dat de missie van Boxtel En Route geslaagd was. ,,We mikten op kleinschalige evenementjes en dat is volledig gelukt."

Niet alleen Boxtel En Route, óók de missie van spiegeltent Bon Salon werd door burgemeester Buijs en Ketelaars als geslaagd bestempeld. In drie weken tijd werden 52 activiteiten georganiseerd die 6.500 mensen op de been brachten. De poppenkastvoorstelling voor de basisschoolgroepen 1 en 2 trokken 700 kinderen en 150 begeleiders naar Stapelen. Twee jaar geleden trok Bon Salon tienduizend bezoekers in zes weken. ,,We wilden iets neerzetten dat voor iedereen toegankelijk was, van nul tot honderd jaar oud. Ik kan niet anders dan constateren dan dat het buitengewoon geslaagd was", aldus Ketelaars. Buijs onderstreepte zijn woorden en beloofde dat de spiegeltent over twee jaar weer terugkomt naar Boxtel.