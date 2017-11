Bokselse Kwis: gestructureerde chaos

Op de foto: Boxtel stond zaterdagavond in het teken van de Bokselse Kwis. In huizen, maar ook op straat voltooiden mensen de opdrachten uit het kwisboek. (Foto: Albert Stolwijk).

Vol fanatisme namen bijna tweeduizend mensen, verdeeld over 95 teams, deel aan de vierde editie van de Bokselse Kwis. Verslaggever Linda van de Wiel maakte deel uit van team G-Force. Hieronder haar verslag.

Chaos, dat is het juiste woord voor de eerste deelname van team G-Force aan de Bokselse Kwis. Voor ons allemaal was deze vierde editie van de quiz, die heel Boxtel op de been bracht, de eerste. En dus was er geen plan. Maar wel veel fanatisme, krakende hersenen, stapels boeken over Boxtel en een dozijn laptops.

Chaos dus, want om 18.00 uur werd bedacht dat we waarschijnlijk kaneelbroodjes of bolussen moesten gaan bakken. Natuurlijk waren niet alle ingrediënten in huis, waardoor deze in allerijl gehaald moesten worden. Gelukkig hadden we wel een ananas. Want we hadden het sterke vermoeden dat we deze nodig hadden. En er waren categorieën, dus klonk het al snel: ,,Wie heeft er een tien voor taal? Wie weet er veel van sport?"

Op deze manier kwam er toch wat structuur en werd er door de dertien fanatiekelingen van G-Force geworsteld met onwaarschijnlijke muzikale duetten, verbasterde bandnamen en de cultuurhistorische as. En werd er keihard onderhandeld over puzzelstukjes en beten we ons vast in een onwaarschijnlijk complexe 'Kinderen voor Kinderen'-opdracht. Kortom: het was een enerverende en uiteindelijk toch gestructureerde chaos. Ik ga me maar vast verdiepen in het strijdplan voor de editie van 2018. In verschillende huizen zag ik waslijnen hangen. Toch wel een goed idee. Maar eerst neem ik een stukje ananas…