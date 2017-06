Bokselse Kwis beleeft vierde editie

Op de foto: Dit gebeurt er op de Markt als De Bokselse Kwis van start gaat. Aanschuiven om de opdrachtboekjes op te halen. De vierde editie van de dorpskquiz wordt gehouden op zaterdag 4 november. (Foto: Albert Stolwijk).

De Bokselse Kwis staat ook dit jaar op het programma. Zaterdag 4 november loopt de vierde editie van het evenement van stapel. Ook dit jaar spelen alle teams voor een lokaal (lees: Boxtels) goed doel.

De inschrijving voor De Bokselse Kwis start zaterdag 1 juli. Vanaf die datum kunnen teams zich online aanmelden voor het evenement, dat op 4 november om klokslag 18.00 uur van start gaat en eindigt als de klok van de Sint-Petrustoren diezelfde avond elf keer slaat. De teams kunnen ook dit jaar rekenen op een lijvig vragen- en opdrachtenboek. Deelname de dorpsquiz kost 25 euro per team; het inschrijfgeld gaat naar de goede doelen die door de winnende teams zijn voorgedragen.

In 2016 werd de hoofdprijs gewonnen door team 't Hert van Boxtel, dat 750 euro verdiende voor de Voedselbank. Tussen de Dekens verdiende 450 euro voor Met je Hart, terwijl de Boxtelse Buikschuivers 250 euro ontving voor de WensAmbulance Brabant, die een laatste wens van een Boxtelse cliënt in vervulling liet gaan. Ook werd 150 euro uitgekeerd aan stichting Leergeld, centrumpleeghuis Liduina en alzheimercafé 't Groene Woud. In totaal deden vorig jaar 75 teams mee; de organisatoren hopen dat dit aantal in 2017 wordt overtroffen.

De inschrijving voor De Bokselse Kwis gaat via de vernieuwde website www.debokselsekwis.nl. Deze is ontworpen door Get To The Point van grafisch designer Elisah Doevendans. Linda van de Wiel van Tekst door Linda verzorgde de teksten.