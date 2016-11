BoeL koppelt fotografen aan dichters

Achttien fotografen uit de gemeente Boxtel hebben dit jaar meegewerkt aan een nieuw project van stichting BoeL. Het resultaat: achttien unieke foto's van bijzondere plekjes, vaak verrassend in beeld gebracht én bovendien allemaal voorzien van een gedicht dat werd geschreven door vijfdejaars vwo-leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum.

De achttien foto's worden zondag 6 november geveild in Podium Boxtel. Bovendien zijn alle foto's met daarop de gedichten als ansichtkaart gedrukt; de setjes worden te koop aangeboden in de theaterzaal aan de Burgakker. De opbrengst van het BoeL-project komt geheel ten goede aan de stichting Dommelbimd.

Een van de fotografen die meewerkte aan het project was Peter de Koning. Hij maakte een geënsceneerde foto op het Sint-Janspontje in Liempde waar hij twee contrasterende fantasiefiguren liet poseren. ,,Bij 'Boxtel' denk ik meteen aan twee dingen: de fraaie natuur die onze gemeente omringt en de opvallend vele activiteiten die er worden georganiseerd op het gebied van kunst en cultuur", vertelt De Koning. ,,De fantasiefiguren worden uitgebeeld door Tanja van Abeelen en Marie-Jeanne van Zon die actief zijn in Boxtheater en Dommeltheater. Ter plekke ontstond het idee: de witte vogel zit mooi te wezen terwijl de zwarte vogel zich uit de naad werkt om vooruit te komen..."

De veiling in Podium Boxtel begint zondag 6 november om 14.00 uur. Alle 'kavels' kunnen tot 15.00 uur bekeken worden, daarna opent wethouder Marusjka Lestrade de veiling. Meer weten? Kijk op www.stichtingboel.nl.