Boek belicht historie De Scheeken

Op initiatief van Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Kèk Liemt wordt zaterdag 10 december het boek 'De Liempdse Scheeken tussen gemeijnt en wederopbouw. Van Woeste grond naar natuurparel' gepresenteerd. De Scheeken ligt midden in de leemboskern van Het Groene Woud. In het boek wordt veel aandacht besteed aan de middeleeuwse geschiedenis, aan de ontginners van het eerste uur en aan de huidige natuur- en landschapskwaliteit.

Het boek is geschreven door Ger van den Oetelaar, die meer publicaties over Het Groene Woud op zijn naam heeft staan. De Scheeken is volgens Van den Oetelaar een gebied dat bij velen in het collectieve geheugen zit. Het natte gebied moet in de middeleeuwen één groot natuurgebied zijn geweest. Van oudsher tot de 19e eeuw waren veel Liempdenaren actief in Het Broek. Zij waren afhankelijk van alles wat hier aanwezig was en groeide. Daarbij ging het om graasgebieden voor vee, maar ook om hout voor de kachel of de bakoven.

Vanaf het begin van de 20e eeuw kwamen enkele gebieden in De Scheeken gevoelsmatig wat meer op een afstand te liggen. Daar zaten de ontginners 'van buiten'. De familie Gerritzen uit Azewijn was de eerste familie die vanaf 1913 startte met de ontginning van de laatste wildernissen.

De boekpresentatie vindt plaats in manege De Rekkendonken. Deelnemers gaan onder meer op excursie naar de voormalige Gerritshoeve.