Bockesprongen sluit af met punk

Op de foto: Milestones From The Underground Scene sloten Bockesprongen af met een energieke set boordevol punknummers.

Een geslaagde editie van theater- en muziekfestival Bockesprongen is zondagavond in de Oude Kerkstraat afgesloten met een energiek optreden van Milestones From The Underground Scene. De punkrockers zetten een heerlijke set neer met stampende covers van onder meer Iggy & The Stooges, The Gun Club, The Cult en The Sex Pistols.

Daarnaast was er ruimte voor enkele hits van The Ramones, zoals Teenage Lobotomy en Blitzkrieg Bop. Milestones, zaterdagavond ook al te gast op het spetterende feest van rugbyclub Ducks, pakte uit met een set van pakweg een uur waarin ook ruimte was voor 'A Forest', een van de klassiekers van The Cure.

Bockesprongen trok aardig wat publiek, maar het leek wat rustiger dan in andere jaren. Veel aanloop was er bij theatermaker Bram Graafland, die met zijn 'Keukenorgeldrumgestel' heel wat teweeg bracht. In grand café Rembrandt ging een voorstelling van Fratelli in reprise.

Singer-songwriters waren vooral te zien op het Bockstel Open Podium in de Stationsstraat. In de Croonpassage was een podium ingericht voor talenten van het Jacob-Roelandslyceum.