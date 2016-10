Boa's en politie surveilleren bij vuurwerkvrije Geitenwei

Handhaving van het vuurwerkverbod bij de Geitenwei in Selissenwal gaat volgens burgemeester Mark Buijs van Boxtel geen extra geld kosten. Buijs stelt dat de politie en boa's extra gaan surveilleren, dit loopt mee in het gewone handhavingsprogramma rond de jaarwisseling.

De politieke partijen INbox, SP en D66 vroegen zich vorige week tijdens de gemeenteraadsvergadering af hoeveel geld er nou eigenlijk gemoeid is met een vuurwerkverbod. Dit naar aanleiding van eerdere berichten dat er geen geld beschikbaar zou zijn voor de handhaving. Burgemeester Buijs meldde aan de gemeenteraad dat controle en handhaving worden uitgevoerd door boa's en de politie. ,,Ze zullen het surveilleren bij de Geitenwei meenemen in hun werkzaamheden tijdens de jaarwisseling", aldus Buijs. ,,Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden én treden op tegen mensen die het vuurwerkverbod negeren."

De fractie Balans stelde deze week voor om camerabewaking in te zetten tijdens de jaarwisseling om zo de overlast te voorkomen en handhavend op te treden. ,,De camera's liggen in depot en kunnen de overlast beperken en de openbare veiligheid verhogen", zo meldt de politieke partij in een brief aan het college van B. en W.