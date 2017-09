Blauwe parkeerzone is in aantocht...

Op de foto: Verkeersbord met de aankondiging van de werkzaamheden voor de blauwe parkeerzones in de Breukelsestraat.

Nadat de gemeenteraad van Boxtel eind mei al instemde met het nieuwe parkeerplan voor het centrum, heeft het college van B. en W. vorige week daarvoor de nodige uitvoeringsbesluiten genomen. Tegelijk is gestart met de voorbereidingen om met ingang van 1 september blauwe parkeerzones te kunnen gaan gebruiken.

Automobilisten mogen daar straks alleen nog met een parkeerschijf hun voertuig maximaal twee uur neerzetten. zijn de afgelopen week voorzien van blauwe pijltjes. De lijnen en bijbehorende verkeersborden die er nu staan, kunnen tot 1 september worden genegeerd, meldt de gemeente.

Bewoners en eigenaren van een bedrijf kunnen een ontheffing voor de blauwe zone aanvragen. Vóór de ingangsdatum stuurt parkeerbedrijf P1 uit Den Haag, dat de invoering van de nieuwe parkeerregels uitvoert in opdracht van het gemeentebestuur, een brief met informatie hoe zo'n ontheffing is aan te vragen.

Ook mensen die nu al over een parkeervergunning beschikken en in een buurt wonen van de blauwe zones krijgen de komende weken bericht over de geldigheid van hun parkeervergunning en over de mogelijkheden om een parkeerontheffing te verkrijgen.

Kijk voor meer informatie op www.parkeerserviceboxtel.nl