Blaasorkesten luiden 2017 muzikaal in

The Ducktownband houdt vandaag, Nieuwjaarsdag het Vette Oliebollen Festijn. Aan de traditionele nieuwjaarsborrel/-receptie op zondag 1 januari in zaal De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat in Boxtel werken deze keer ook carnavalsclub Geen Drank Geen Klank en de Red River Band mee. Wie op oliebollen rekent, pakt mis. Toch kiest de muziekkapel bewust voor deze naam om de sfeer van de jaarwisseling nog even door te trekken.

Bijna drie decennia staat The Ducktownband garant voor een muzikale start van het nieuwe jaar. ,,De entourage maakt dat het gewoon een hele prettige middag is, waarbij je gezellig met de hele familie, alle vrienden, andere bekenden, het nieuwe jaar in kunt luiden", stelt bestuurslid Steffi Strik. Haar collega Harry van Riel vult aan: ,,Ook als je oud en nieuw om welke reden dan ook, niet hebt kunnen vieren, is dit een leuke manier om alsnog te proosten." ,,Er wordt wél afgeteld, maar alleen door de muzikale leiders...", lacht het tweetal.

Ieder jaar probeert de muziekkapel een gast te presenteren. Dit jaar is de keuze gevallen op de collega's van de Red River Band. Dit carnavalsorkest maakte met name het afgelopen jaar een flinke groei door. ,,Een goede reden dus om ze bij ons een podium te bieden", aldus Van Riel. Naast de twee muziekgroepen is ook de winnaar van het Kwekdeuntjesfist aanwezig: carnavalsvereniging Geen Drank Geen Klank. Die vertolkt het Eendengats carnavalslied 2017: 'Indegat, gij bent 't hillemaol'. Dat de organisatoren van het Vette Oliebollen Festijn daarvoor op korte termijn de instrumentale begeleiding moeten instuderen, vinden ze een 'leuke uitdaging'. ,,Dat is The Ducktownband wel toevertrouwd", meldt muzikaal leider Fränklin Kelders. ,,We zullen die middag wel meer nieuwe nummers spelen."

Na afloop van de optredens verzorgt deejay Frank een afterparty in De Comsche Hoeve.