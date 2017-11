Biografie over Jan Kruijsen

Op de foto: Zelfportret van Jan Kruijsen (1874-1938), gefotografeerd door Rini van Oirschot.

Frank van Doorn presenteert dinsdagavond 28 november in zaal De Adelaar zijn boek over de Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen. 'Het leven is de grootste kunst' is de titel van het 156 pagina's dikke en rijk geïllustreerde fullcolourboek.

Schilder van het leven, Brabander in hart en nieren, toegewijd katholiek. Dat en nog meer was Jan Kruijsen, de landschapsschilder en portrettist die in 1874 in Liempde werd geboren en opgroeide in Lennisheuvel. Na een moeizaam leven, dat getekend werd door omzwervingen en armoede, overleed hij in 1938 in een Eindhovens ziekenhuis, als inwoner van Oirschot.

Kruijsen werd wel omschreven als een wandelende paradox; een miskend genie, een herboren christen, een zwerver met een thuis, een sarcastische levensgenieter. Als autodidact heeft hij moeten zwoegen voor zijn kunst, maar hij had het niet anders gewild. Geen kunstwerk was immers met gemakzucht tot stand gebracht. Schilderen is toch bidden of vloeken, was zijn overtuiging.

De boekpresentatie in De Adelaar begint om 20.00 uur en vindt plaats tijdens een bijeenkomst van Heemkunde Boxtel. Daar wordt ook een film vertoond, gemaakt door Hans van Liempt, die de naspeuringen naar de schilder vastlegde. 'Het leven is de grootste kunst. De Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen (1874-1938)' is uitgegeven door Pictures Publishers en daar ook te reserveren. Vanaf 28 november is het boek ook voor 27,50 euro te koop in de Boxtelse boekhandels en de Heemkamer, gevestigd bij het VVV-kantoor in het monumentale Hofje aan de Markt in Boxtel.