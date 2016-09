Binnengluren tijdens Open Monumentendag

Een unieke kans die vele Boxtelaren en Liempdenaren met beide handen aangrepen: binnengluren bij enkele van de meest markante monumenten van beide dorpen. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Boxtelse monumentencommissie openden zes eigenaren van bijzondere panden in Boxtel en Liempde gisteren de deuren. Ook aan de verschillende kerken en moskeeën die Boxtel rijk is, kon een bezoekje worden gebracht.

De Open Monumentendag werd afgetrapt met de uitreiking van de Sluitsteen, de tweejaarlijkse monumentenprijs, in het gemeentehuis ten overstaan van een volle raadszaal. Het thema was ' Kunst van het ambacht'. De jury, bestaande uit Els Vissers, Rob van den Heuvel en Joop van der Pol, koos unaniem voor de boerderij op het perceel Klein Hoekje 11 in Liempde. ,Er had hier ook een moderne tweekapper kunnen staan", zei voorzitter Vissers over de hoeve die jarenlang in bezit was van de Kinderen van der Velden, ook wel ' de kleuskes' genoemd. De boerderij was totaal vervallen tot de familie Van der Schoot het kocht. Zij herbouwden het pand volledig, met respect voor de historie en met oog voor het moderne. De gevel ziet er authentiek uit en achter het huis verrees een gloednieuwe aanbouw, in de stijl van een kaarschop, die naadloos samengaat met het 'oude' gedeelte. En hoewel Klein Hoekje 11 een beeldbepalende gevel heeft en officieel dus geen monument is, koos de jury van de monumentenprijs unaniem het boerderijtje tot winnaar van de Sluitsteen. ,,Hier is een sfeer- en beeldbepalend pand op ambachtelijke wijze gehandhaafd", motiveerde ze haar keuze.

Fietstocht

De openstelling van de verschillende monumenten bleek een succes. Jos van Lamoen kon eindelijk binnenkijken bij Villa Nimrod aan de Clarissenstraat. ,,Ik werk bij Sint-Lucas en ken de studenten die de villa hebben gerestaureerd. Ik heb eerder niet de kans gehad om het werk te bekijken. Het is schitterend om te zien." Bezoekers kregen ook een kijkje achter de voordeur bij het Groot Duijfhuis en Eikendaal 1 in Liempde. Ook boerderij de Halfgalg, de voormalige Heilig Hartkerk in Boxtel en Den Eijngel in Lennisheuvel.

De verschillende kerken combineerden de Open Monumentendag met activiteiten. Zo trok bij het protestants kerkje aan de Clarissenstraat het letterhakken door Marten Groen en Riccardo Hanique veel bekijks en in de Heilig Hartkerk konden bezoekers alvast snuffelen tussen de religieuze inboedel die zaterdag 17 september geveild wordt. ,,Er zijn wel meer dan tweehonderd mensen komen kijken", vertelde Frans van den Berk van het parochiebestuur.