Bijen - en plantenmarkt in Boxtel

De verkoop van planten, kruiden, honing en imkerartikelen, zaden brengen en ruilen en informatie over het houden van bijen; Sint-Ambrosius organiseert op zondag 23 april vanaf 10.00 uur weer de jaarlijkse bijen- en plantenmarkt in en om de hal aan het Essche Heike. Bijzonder is dat deze dag de vernieuwde publieksruimte in de verenigingshal 't Raathuis officieel in gebruik wordt genomen.

Tijdens de bijen- en plantenmarkt wordt ook een nieuwe uitvinding gepresenteerd aan het publiek: een bijenkast van plexiglas. ,,Zo kunnen mensen van dichtbij zien hoe bijen in een kast leven. ", vertelt Derks. Daarnaast kunnen bezoekers talloze planten en kruiden inslaan op de markt. Een volledig overzicht is te vinden op www.bijeninboxtel.nl. Terwijl de Boxtel Cityband zorgt voor de muzikale omlijsting, is het mogelijk om langs kraampjes te struinen waar onder meer korven, houtsnijwerk, zalfjes, keramiek en etenswaren te koop worden aangeboden.

De markt duurt tot 15.00 uur; de toegang is gratis.