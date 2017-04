Big Band Boxtel maakt indruk met 'Chicago'

In een tot nachtclub omgetoverd partycentre Denziz vond vrijdagavond de eerste van twee uitvoeringen van delen uit de musical Chicago plaats. De nummers, gearrangeerd door dirigent Mari van Gils, werden gespeeld door Big Band Boxtel. De regie was in handen van Jazzmin Hobbelen, die samen met zus Donna de hoofdrol speelde tijdens de moordend spannende musicalnummers.

De overige rollen werden gespeeld door Romy Hesselberth, Kiki van Lokven, Steffie van Esch, Jesseica Nunspeet - The Killer Girls - en Ian van Ewijk, die furore maakte als verteller én als gladde advocaat Billy Flynn.

Een stralende Jazzmin was na afloop zeer tevreden over de uitvoering: ,,Het was enorm veel werk om deze productie op te zetten, maar het was het helemaal waard." Ook bezoeker Marjolein Kuenen had genoten van de avond, die wel wat langer had mogen duren. ,,Ik vind dat de leukste nummers uit de musical opgevoerd zijn. Ik vond de arrangementen erg goed en het was verrassend dat Marion Loots de rol van Mama Morton speelde, terwijl zij normaal gesproken altsaxofoon in het orkest speelt. Ik heb een leuke avond gehad."

Zaterdag 1 april om 20.00 uur is de tweede en laatste voorstelling van Chicago. Zolang de voorraad strekt zijn aan de zaal nog enkele toegangskaarten beschikbaar. (Tekst: Linda van de Wiel).