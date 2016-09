Bier vloeit rijkelijk in Rozemarijnstraat

Een smakelijke Skuumkoppe of een Klapschaats? Bierliefhebbers hebben vandaag tijdens de 22e editie van het bierfestival Biereloth de keus uit allerlei speciaalbieren. Honderden bezoekers genieten onder meer van een weizen, een tripel of juist een donker bier.

Het evenement wordt georganiseerd door De Bierkamer en heeft een duidelijk uitgangspunt: kleine en nieuwe bierbrouwerijen in de spotlights zetten.

Miranda van Engelshoven en haar vriendin Inge van Drunen zijn nét bezig aan hun eerste glas bier. Miranda drinkt een IJsbeer Blues en Inge probeert een Klapschaats van brouwerij De Blauwe IJsbeer. Dat bevalt prima. ,,Het valt me op dat hier een mooie mix van jong en oud op afkomt", merkt Inge op. Miranda vult aan: ,,Het is écht een festival voor mensen van 18 tot honderd jaar oud." De twee vriendinnen weten nog niet welk bier ze hierna gaan proeven. ,,Maar in ieder geval van een kraam waar zo'n oude rot achter de tap staat. Iemand die ons met passie kan vertellen over het bier waar hij het meest trots op is."

Biereloth duurt nog tot 19.00 uur vanavond en vindt plaats voor bar Becoloth in de Boxtelse Rozemarijnstraat.