Bibliotheekwerk naar NOBB en Den Bosch

Het bibliotheekwerk in het verspreidingsgebied van Bibliotheek de Meierij gaat over naar de NOBB en Bibliotheek Den Bosch. Alle directies hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.

De gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught hebben gezamenlijk de wens uitgesproken om overname van het bibliotheekwerk in hun gemeenten door Bibliotheek 's Hertogenbosch. Daarbij moet worden aangetekend dat in Sint-Michielsgestel nog geen structurele keus is gemaakt voor een openbare of een commerciële bibliotheekorganisatie. Wel is de uitvoering van het bibliotheekwerk in de gemeente Sint-Michielsgestel gewaarborgd doordat dit tot en met juni 2017 wordt verzorgd door BDM.

Zowel de NOBB als Bibliotheek Den Bosch hebben zich bereid verklaard in principe alle medewerkers van Bibliotheek de Meierij met een vaste arbeidsovereenkomst in dienst te nemen. Dit betekent dat er geen sprake zal zijn van boventalligheid en dat de huidige bekende gezichten in de bibliotheek zullen blijven. Geja Olijnsma, directeur-bestuurder ad interim van Bibliotheek De Meierij, is blij met dit resultaat: ,,We hebben er hard voor geknokt en ik ben ontzettend blij dat kwalitatief bibliotheekwerk behouden blijft in onze regio en dat alle vaste medewerkers hun baan behouden. Ook onze leden gaan mee over naar de nieuwe organisaties met behoud van de bestaande service en kwaliteit."

Het bibliotheekwerk in Schijndel en Sint-Oedenrode wordt overgenomen door de NOBB met het oog op het ontstaan van de nieuwe gemeente Meierijstad.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 22 september.