BHC - leerlingen restaureren eiken kruis

,,Het restaureren van het houtwerk vond ik de leukste uitdaging", vertelt Tjeu Broeders (16) uit Biezenmortel. De leerling van het Baanderherencollege (BHC) knapte het houten kruis op, dat vroeger achter het altaar schitterde in de eind jaren negentig gesloopte wijkkapel De Burcht aan de Van Hornstraat. Dinsdag werd het kruis geplaatst op een sokkel op de begraafplaats naast de voormalige Heilig Hartkerk.

Tjeu werd geassisteerd door klasgenoot Thomas Christ (15) uit Oisterwijk. Beiden zitten in het vierde jaar van de praktijkopleiding Bouwen, Wonen en Interieur aan het BHC. Het tweetal metselde ook zelf de sokkel waar het object op prijkt.

Het kruis, waar oorspronkelijk een houten corpus aan bevestigd was, werd na de sluiting van De Burcht in 1976 overgebracht naar de Heilig Hartkerk. Toen die vorig jaar sloot, ontfermde parochiaan Henk Renders zich over het kruisbeeld en zocht een nieuwe bestemming. ,,Het is zonde om er kachelhout van te maken. Nu heeft het kruis een mooi plekje op het kerkhof." (Foto: Albert Stolwijk).

