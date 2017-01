BHC en JRL openen deuren voor leerlingen

De een wilde graag meer weten over het praktijkonderwijs op het Baanderherencollege. De ander wilde ontdekken wat de nieuwe richting mavo-xtra - waar leerlingen door middel van verschillende talentlijnen kennis kunnen maken met allerlei vakgebieden - inhield. Weer een ander was razend nieuwsgierig naar het Learning Lab van het Jacob-Roelandslyceum in brede school De Wilgenbroek, waar geëxperimenteerd wordt met verschillende lesvormen, zowel klassikaal als interactief.

Het is een spannende, maar ook moeilijke keuze: waar ga je na de basisschool je vervolgopleiding doen? De meeste kinderen en ouders gaan niet over één nacht ijs en bezochten daarom beide Boxtelse middelbare scholen. Die hielden vandaag een open huis. Daar kwamen honderden belangstellenden op af. Jur Mestrom (11) uit Boxtel mocht het hagelnieuwe straalapparaat - dat onder meer werd aangeschaft voor de restauratie van het carillon van de Sint-Petrusbasiliek - uitproberen in de techniekhal van het BHC. Dat vond hij wel wat. ,,Maar ik denk niet dat dit de richting is die ik op wil. Ik kijk vandaag bij het JRL en het BHC. Die zijn heel verschillend, maar allebei leuk. Ik vind nu biologie en aardrijkskunde heel interessant, dus ik denk dat ik liever meer theoretische vakken wil volgen straks."

Romy den Ouden (10) uit Gemonde zit pas in groep 7, maar wilde nú alvast kijken of het JRL haar zou bevallen. Daarnaast neemt ze ook een kijkje in Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel en op het voortgezet onderwijs in Schijndel. ,,Ik kan namelijk niet wachten tot ik naar de middelbare school kan." De school aan de Grote Beemd kon haar goedkeuring wel wegdragen. ,,Ik houd van talen en die heb je hier heel veel. Ik ben vorig jaar naar Londen geweest. Dat vond ik zo leuk, het is echt een verrassing dat je hier de richting Engels Plus kan volgen", glunderde ze. (Foto: Lonneke Hoondert).

Bekijk een uitgebreide foto-impressie van de open dagen in de digitale dinsdagkrant van Brabants Centrum van 17 januari en lees het artikel in de papieren editie van donderdag 19 januari.