Beuk als baken van Boxtel

Proostend met champagne is woensdagmiddag 10 mei de rode beuk verwelkomd op het terras van restaurant De Rechter. Bij de Zwaanse Brug is het een nieuw baken voor Boxtel.

Onder het motto 'bomen over bomen' werd nagepraat over de afgelopen twee jaren en de procedure die ertoe leidde dat de reusachtige, maar zieke paardenkastanje twee dagen eerder moest worden gerooid. Voor- en tegenstanders waren het erover eens dat het een verstandig besluit was. De door tonderzwam en bloedingsziekte aangetaste stam was binnenin zó ver aangetast dat van het merendeel van hout niet meer over was dan een papperige substantie.

Het college van B. en W. trok zo'n 10.000 euro uit om een nieuwe boom te laten planten. Op voorstel van Heemkunde Boxtel werd het een rode beuk. Omdat de naam Boxtel naar alle voortkomt van het middeleeuwse Buchestelle, dat verwijst naar een doorwaadbare plek (stelle) in de Dommel, hoogstwaarschijnlijk bij een beuk (buche). Uitbater John van de Langenberg van De Rechter, eigenaar van de zieke kastanje, was geschrokken van de conditie van de boom. ,,Het was ernstiger dan de deskundigen hadden verwacht." Dat constateerde ook Frank Scholman die twee jaar geleden een actiegroep vormde om de toen gepubliceerde kapvergunning van tafel te krijgen.